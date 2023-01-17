Евдокия Ефремова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1814
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Винокуров Иван Иванов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анисья Иванова
Отец ребёнка: Винокуров Иван Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1827
Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область