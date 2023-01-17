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Евдокия Ефремова

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Место рождения

Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1814

Муж: Винокуров Иван Иванов

Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Винокуров Иван Иванов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анисья Иванова

Отец ребёнка: Винокуров Иван Иванов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
До 1827
Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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