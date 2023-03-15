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Птицына Мария Димитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Димитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистюхина (Птицына) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Птицын Иван Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антошина (Птицына) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Птицын Иван Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птицын Владимир Иванович

Отец ребёнка: Птицын Иван Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Птицын Иван Васильев

Рождение ребёнка
15.05.1900

Дочь: (Птицына) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Птицын Иван Васильев

Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.10.1905 ст.

Дочь: Попова (Птицына) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Птицын Иван Васильев

Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.05.1911 ст.

Сын: Птицын Леонид Иванович

Отец ребёнка: Птицын Иван Васильев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.08.1913 ст.

Дочь: (Птицына) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Птицын Иван Васильев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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