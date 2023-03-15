Птицына Мария Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Димитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистюхина (Птицына) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Птицын Иван Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антошина (Птицына) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Птицын Иван Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Птицын Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Птицын Иван Васильев
Рождение ребёнка
15.05.1900
Дочь: (Птицына) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Птицын Иван Васильев
Рождение ребёнка
01.10.1905 ст.
Дочь: Попова (Птицына) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Птицын Иван Васильев
Рождение ребёнка
25.05.1911 ст.
Отец ребёнка: Птицын Иван Васильев
Рождение ребёнка
15.08.1913 ст.
Дочь: (Птицына) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Птицын Иван Васильев
Смерть
Неизвестно