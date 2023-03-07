Попова (Птицына) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Птицына) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.10.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905 ст.

Отец: Птицын Иван Васильев

Мать: Птицына Мария Димитриева

Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Крещение
01.10.1905 ст.
Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Церковь Николая Чудотворца
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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