Попова (Птицына) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.10.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905 ст.
Отец: Птицын Иван Васильев
Мать: Птицына Мария Димитриева
Крещение
01.10.1905 ст.
Церковь Николая Чудотворца
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно