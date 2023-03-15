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(Птицына) Александра Ивановна

Место рождения

Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.05.1900

Дата смерти

26.05.1900

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1900

Отец: Птицын Иван Васильев

Мать: Птицына Мария Димитриева

Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
26.05.1900
Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от младенческого недуга
Похороны
28.05.1900
Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Крещение
16.05.1900 ст.
Бахметьево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Церковь Иконы Божией Матери Владимирская

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