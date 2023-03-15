(Птицына) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.05.1900
Дата смерти26.05.1900
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1900
Отец: Птицын Иван Васильев
Мать: Птицына Мария Димитриева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.05.1900
Причина смерти: от младенческого недуга
Похороны
28.05.1900
Крещение
16.05.1900 ст.
Бахметьево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Церковь Иконы Божией Матери Владимирская