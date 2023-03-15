Антошина (Птицына) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Птицын Иван Васильев
Мать: Птицына Мария Димитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антошин Иван
Рождение ребёнка
02.04.1937
Сын: Антошин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Антошин Иван
Рождение ребёнка
17.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антошин Иван
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно