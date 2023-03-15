Антошина (Птицына) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антошина (Птицына) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Птицын Иван Васильев

Мать: Птицына Мария Димитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антошин Иван

Рождение ребёнка
02.04.1937

Сын: Антошин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Антошин Иван

Рождение ребёнка
17.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антошин Иван

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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