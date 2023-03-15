Антошин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1937
Сын: Антошин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Антошина (Птицына) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антошина (Птицына) Анна Ивановна
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно