Антошин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антошин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антошина (Птицына) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1937

Сын: Антошин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Антошина (Птицына) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
17.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антошина (Птицына) Анна Ивановна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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