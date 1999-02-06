Антошин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1937
Дата смерти06.02.1999
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1937
Отец: Антошин Иван
Мать: Антошина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.02.1999
Похороны
Неизвестно