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Антошин Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1937

Дата смерти

06.02.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1937

Отец: Антошин Иван

Мать: Антошина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.02.1999
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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