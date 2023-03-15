Птицын Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Птицын Иван Васильев
Мать: Птицына Мария Димитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Птицын Лев
Мать ребёнка: Птицына Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Птицын Николай
Мать ребёнка: Птицына Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Птицына Елизавета
Рождение ребёнка
28.11.1924
Сын: Птицин Карл
Мать ребёнка: Птицына Елизавета
Смерть
Неизвестно