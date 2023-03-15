Птицын Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птицын Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Птицын Иван Васильев

Мать: Птицына Мария Димитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птицын Лев

Мать ребёнка: Птицына Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птицын Николай

Мать ребёнка: Птицына Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Птицына Елизавета

Рождение ребёнка
28.11.1924

Сын: Птицин Карл

Мать ребёнка: Птицына Елизавета

Смерть
Неизвестно

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