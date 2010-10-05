Птицин Карл
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1924
Дата смерти05.10.2010
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1924
Отец: Птицын Владимир Иванович
Мать: Птицына Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Птицына Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Птицына Анна
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
05.10.2010
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область