Птицына Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1922
Дата смерти18.11.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1922
Отец: Фрол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Птицин Карл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Птицин Карл
Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики
Смерть
18.11.1977
Похороны
Неизвестно