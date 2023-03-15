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Птицын Леонид Иванович

Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.05.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1911 ст.

Отец: Птицын Иван Васильев

Мать: Птицына Мария Димитриева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Птицына Алиса Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
известный местный фотограф
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Птицына (Птицына) Белла Леонидовна

Мать ребёнка: Птицына Алиса Михайловна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Птицына (Птицына) Любовь Леонидовна

Мать ребёнка: Птицына Алиса Михайловна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Птицына Алиса Михайловна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Птицына Алиса Михайловна

Смерть
Неизвестно

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