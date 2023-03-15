Птицын Леонид Иванович
Место рождения
Дата рождения25.05.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1911 ст.
Отец: Птицын Иван Васильев
Мать: Птицына Мария Димитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Птицына Алиса Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
известный местный фотограф
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Птицына (Птицына) Белла Леонидовна
Мать ребёнка: Птицына Алиса Михайловна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Птицына (Птицына) Любовь Леонидовна
Мать ребёнка: Птицына Алиса Михайловна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Птицына Алиса Михайловна
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Птицына Алиса Михайловна
Смерть
Неизвестно