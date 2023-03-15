Птицына Алиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Птицына (Птицына) Белла Леонидовна
Отец ребёнка: Птицын Леонид Иванович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Птицына (Птицына) Любовь Леонидовна
Отец ребёнка: Птицын Леонид Иванович
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Птицын Леонид Иванович
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Птицын Леонид Иванович
Смерть
Неизвестно