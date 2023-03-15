Птицына Алиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птицына Алиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1936 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Птицын Леонид Иванович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Птицына (Птицына) Белла Леонидовна

Отец ребёнка: Птицын Леонид Иванович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Птицына (Птицына) Любовь Леонидовна

Отец ребёнка: Птицын Леонид Иванович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Птицын Леонид Иванович

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Птицын Леонид Иванович

Смерть
Неизвестно

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