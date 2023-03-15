Чистюхина (Птицына) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Птицын Иван Васильев
Мать: Птицына Мария Димитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Матюхин Петр Семёнович
Работа или профессия
Неизвестно
швея
Бракосочетание
20.11.1923
Бебелево, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.08.1929
Отец ребёнка: Матюхин Петр Семёнович
Рождение ребёнка
01.09.1931
Дочь: Трофимова (Чистюхина) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Матюхин Петр Семёнович
Рождение ребёнка
07.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матюхин Петр Семёнович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно