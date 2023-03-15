Чистюхина (Птицына) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистюхина (Птицына) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Птицын Иван Васильев

Мать: Птицына Мария Димитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистюхин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Матюхин Петр Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно
швея
Бракосочетание
20.11.1923

Муж: Матюхин Петр Семёнович

Бебелево, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.08.1929

Сын: Чистюхин Борис Петрович

Отец ребёнка: Матюхин Петр Семёнович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1931

Дочь: Трофимова (Чистюхина) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Матюхин Петр Семёнович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матюхин Петр Семёнович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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