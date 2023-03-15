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Матюхин Петр Семёнович

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Место рождения

Ясеновая, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

07.10.1900 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1900 ст.

Отец: Чистюхин Семен Яковлевич

Мать: Чистюхина Анастасия Ивановна

Ясеновая, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистюхин Виктор Петрович

Мать ребёнка: Чистюхина (Птицына) Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Образование
Неизвестно
на момент призыва на фронт 4 класса
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
20.11.1923

Жена: Чистюхина (Птицына) Мария Ивановна

Бебелево, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.08.1929

Сын: Чистюхин Борис Петрович

Мать ребёнка: Чистюхина (Птицына) Мария Ивановна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1931

Дочь: Трофимова (Чистюхина) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Чистюхина (Птицына) Мария Ивановна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистюхина (Птицына) Мария Ивановна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
01.07.1943
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1943
Причина смерти: На войне ВОВ пропал без вести октябрь 1943 - январь 1944 под Мелитополем

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