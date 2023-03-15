Матюхин Петр Семёнович
Место рождения
Дата рождения07.10.1900 ст.
Дата смерти1943
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1900 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чистюхина (Птицына) Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Образование
Неизвестно
на момент призыва на фронт 4 класса
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
20.11.1923
Бебелево, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.08.1929
Мать ребёнка: Чистюхина (Птицына) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1931
Дочь: Трофимова (Чистюхина) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Чистюхина (Птицына) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистюхина (Птицына) Мария Ивановна
Военная служба
01.07.1943
Смерть
1943
Причина смерти: На войне ВОВ пропал без вести октябрь 1943 - январь 1944 под Мелитополем