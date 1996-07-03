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Чистюхин Борис Петрович

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

05.08.1929

Дата смерти

03.07.1996

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1929

Отец: Матюхин Петр Семёнович

Мать: Чистюхина (Птицына) Мария Ивановна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистюхина (Килейникова) Валентина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистюхина (Килейникова) Валентина Ивановна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистюхина (Килейникова) Валентина Ивановна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
03.07.1996
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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