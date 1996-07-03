Чистюхин Борис Петрович
Место рождения
Дата рождения05.08.1929
Дата смерти03.07.1996
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистюхина (Килейникова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистюхина (Килейникова) Валентина Ивановна
Смерть
03.07.1996
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно