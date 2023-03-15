Чистюхин Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистюхин Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матюхин Петр Семёнович

Мать: Чистюхина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистюхина Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
27.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистюхина Тамара Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистюхина Тамара Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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