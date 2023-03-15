Чистюхин Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матюхин Петр Семёнович
Мать: Чистюхина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистюхина Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
27.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистюхина Тамара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно