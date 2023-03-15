Чистюхина Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистюхина Тамара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистюхин Виктор Петрович

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистюхин Виктор Петрович

Рождение ребёнка
27.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистюхин Виктор Петрович

Смерть
Неизвестно

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