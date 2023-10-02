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Ежов Фёдор Максимович

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

05.06.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1858 ст.

Отец: Ежов Максим Игнатьевич

Мать: Ежова Федосья Ефремовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1890 ст.

Сын: Ежов Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Ежова Ирина Григорьевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1892 ст.

Дочь: Ежова Христиния Фёдоровна

Мать ребёнка: Ежова Ирина Григорьевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1893 ст.

Дочь: Ежова Евгения Фёдоровна

Мать ребёнка: Ежова Ирина Григорьевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1898 ст.

Сын: Ежов Савелий Фёдорович

Мать ребёнка: Ежова Ирина Григорьевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1900 ст.

Дочь: Ежова Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Ежова Ирина Григорьевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежова Ирина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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