Ежов Фёдор Максимович
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения05.06.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.06.1858 ст.
Отец: Ежов Максим Игнатьевич
Мать: Ежова Федосья Ефремовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1890 ст.
Сын: Ежов Фёдор Фёдорович
Мать ребёнка: Ежова Ирина Григорьевна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1892 ст.
Дочь: Ежова Христиния Фёдоровна
Мать ребёнка: Ежова Ирина Григорьевна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1893 ст.
Дочь: Ежова Евгения Фёдоровна
Мать ребёнка: Ежова Ирина Григорьевна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1898 ст.
Мать ребёнка: Ежова Ирина Григорьевна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1900 ст.
Дочь: Ежова Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Ежова Ирина Григорьевна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ежова Ирина Григорьевна
Смерть
Неизвестно