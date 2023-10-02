Ежова Федосья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова Федосья Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Ежов Иван Максимович

Отец ребёнка: Ежов Максим Игнатьевич

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1858 ст.

Сын: Ежов Фёдор Максимович

Отец ребёнка: Ежов Максим Игнатьевич

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ежов Максим Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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