Ежова Федосья Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Ежов Иван Максимович
Отец ребёнка: Ежов Максим Игнатьевич
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1858 ст.
Отец ребёнка: Ежов Максим Игнатьевич
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно