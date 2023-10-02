Ежов Иван Максимович
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1849
Отец: Ежов Максим Игнатьевич
Мать: Ежова Федосья Ефремовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
18.08.1868 ст.
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1873 ст.
Мать ребёнка: Ежова Прасковья Максимовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1881 ст.
Дочь: Ежова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ежова Прасковья Максимовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1886 ст.
Дочь: Ежова Софья Ивановна
Мать ребёнка: Ежова Прасковья Максимовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно