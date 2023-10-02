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Ежов Иван Максимович

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Ежов Максим Игнатьевич

Мать: Ежова Федосья Ефремовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
18.08.1868 ст.

Жена: Ежова Прасковья Максимовна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1873 ст.

Сын: Ежов Емельян Иванович

Мать ребёнка: Ежова Прасковья Максимовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1881 ст.

Дочь: Ежова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ежова Прасковья Максимовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1886 ст.

Дочь: Ежова Софья Ивановна

Мать ребёнка: Ежова Прасковья Максимовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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