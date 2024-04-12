Ежова (Ломако) Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова (Ломако) Прасковья Максимовна

Место рождения

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

10.03.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
18.08.1868 ст.

Муж: Ежов Иван Максимович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1873 ст.

Сын: Ежов Емельян Иванович

Отец ребёнка: Ежов Иван Максимович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1881 ст.

Дочь: Ежова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Ежов Иван Максимович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1886 ст.

Дочь: Ежова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Ежов Иван Максимович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
10.03.1900 ст.
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
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