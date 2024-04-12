Ежова (Ломако) Прасковья Максимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти10.03.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Бракосочетание
18.08.1868 ст.
Муж: Ежов Иван Максимович
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1873 ст.
Отец ребёнка: Ежов Иван Максимович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1881 ст.
Дочь: Ежова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Ежов Иван Максимович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1886 ст.
Дочь: Ежова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Ежов Иван Максимович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
10.03.1900 ст.
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд