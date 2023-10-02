Ежов Емельян Иванович
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения06.08.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.08.1873 ст.
Отец: Ежов Иван Максимович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
12.01.1897 ст.
Жена: Ежова Софья Евдокимовна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1900 ст.
Сын: Ежов Терентий Емельянович
Мать ребёнка: Ежова Софья Евдокимовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1904 ст.
Сын: Ежов Александр Емельянович
Мать ребёнка: Ежова Софья Евдокимовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1906 ст.
Мать ребёнка: Ежова Софья Евдокимовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно