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Ежов Емельян Иванович

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

06.08.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1873 ст.

Отец: Ежов Иван Максимович

Мать: Ежова Прасковья Максимовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
12.01.1897 ст.

Жена: Ежова Софья Евдокимовна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1900 ст.

Сын: Ежов Терентий Емельянович

Мать ребёнка: Ежова Софья Евдокимовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1904 ст.

Сын: Ежов Александр Емельянович

Мать ребёнка: Ежова Софья Евдокимовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1906 ст.

Сын: Ежов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Ежова Софья Евдокимовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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