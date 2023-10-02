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Ежов Максим Игнатьевич

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

15.01.1876 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Ежов Иван Максимович

Мать ребёнка: Ежова Федосья Ефремовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1858 ст.

Сын: Ежов Фёдор Максимович

Мать ребёнка: Ежова Федосья Ефремовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежова Федосья Ефремовна

Смерть
15.01.1876 ст.
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
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