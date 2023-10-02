Ежов Максим Игнатьевич
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1816
Дата смерти15.01.1876 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Ежов Иван Максимович
Мать ребёнка: Ежова Федосья Ефремовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1858 ст.
Мать ребёнка: Ежова Федосья Ефремовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ежова Федосья Ефремовна
Смерть
15.01.1876 ст.
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд