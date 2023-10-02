Ежов Фёдор Фёдорович
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения12.02.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1890 ст.
Отец: Ежов Фёдор Максимович
Мать: Ежова Ирина Григорьевна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1908 ст.
Мать ребёнка: Ежова Наталья Андреевна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1910 ст.
Сын: Ежов Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Ежова Наталья Андреевна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1911 ст.
Дочь: Ежова Зиновья Фёдоровна
Мать ребёнка: Ежова Наталья Андреевна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ежова Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно