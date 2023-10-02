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Ежов Фёдор Фёдорович

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

12.02.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1890 ст.

Отец: Ежов Фёдор Максимович

Мать: Ежова Ирина Григорьевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1908 ст.

Сын: Ежов Игнатий Фёдорович

Мать ребёнка: Ежова Наталья Андреевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1910 ст.

Сын: Ежов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Ежова Наталья Андреевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1911 ст.

Дочь: Ежова Зиновья Фёдоровна

Мать ребёнка: Ежова Наталья Андреевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежова Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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