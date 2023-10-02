Ежова (Никифорова) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова (Никифорова) Наталья Андреевна

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

04.10.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1885 ст.

Отец: Никифоров Андрей Герасимович

Мать: Никифорова (Ильюшенко) Мария Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ежов Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
20.12.1908 ст.

Сын: Ежов Игнатий Фёдорович

Отец ребёнка: Ежов Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
09.09.1910 ст.

Сын: Ежов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Ежов Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
15.11.1911 ст.

Дочь: Ежова Зиновья Фёдоровна

Отец ребёнка: Ежов Фёдор Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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