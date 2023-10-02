Ежова (Никифорова) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения04.10.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1885 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ежов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
20.12.1908 ст.
Отец ребёнка: Ежов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
09.09.1910 ст.
Сын: Ежов Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Ежов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
15.11.1911 ст.
Дочь: Ежова Зиновья Фёдоровна
Отец ребёнка: Ежов Фёдор Фёдорович
Смерть
Неизвестно