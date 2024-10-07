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Никифоров Андрей Герасимович

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Ильюшенко) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
05.11.1881 ст.

Сын: Никифоров Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Никифорова (Ильюшенко) Мария Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1883 ст.

Сын: Никифоров Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Никифорова (Ильюшенко) Мария Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1885 ст.

Дочь: Ежова (Никифорова) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Никифорова (Ильюшенко) Мария Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1887 ст.

Сын: Никифоров Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Никифорова (Ильюшенко) Мария Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1891 ст.

Сын: Никифоров Мирон Андреевич

Мать ребёнка: Никифорова (Ильюшенко) Мария Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1893 ст.

Дочь: Никифорова Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Никифорова (Ильюшенко) Мария Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1896 ст.

Сын: Никифоров Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Никифорова (Ильюшенко) Мария Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1898 ст.

Сын: Никифоров Фома Андреевич

Мать ребёнка: Никифорова (Ильюшенко) Мария Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1903 ст.

Сын: Никифоров Марк Андреевич

Мать ребёнка: Никифорова (Ильюшенко) Мария Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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