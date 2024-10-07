Никифорова (Ильюшенко) Мария Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1881 ст.
Сын: Никифоров Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Герасимович
Рождение ребёнка
13.01.1883 ст.
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Герасимович
Рождение ребёнка
04.10.1885 ст.
Дочь: Ежова (Никифорова) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Герасимович
Рождение ребёнка
09.10.1887 ст.
Сын: Никифоров Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Герасимович
Рождение ребёнка
16.08.1891 ст.
Сын: Никифоров Мирон Андреевич
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Герасимович
Рождение ребёнка
13.11.1893 ст.
Дочь: Никифорова Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Герасимович
Рождение ребёнка
07.02.1896 ст.
Сын: Никифоров Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Герасимович
Рождение ребёнка
11.06.1898 ст.
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Герасимович
Рождение ребёнка
07.03.1903 ст.
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Герасимович