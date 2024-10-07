Никифорова (Ильюшенко) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Ильюшенко) Мария Антоновна

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Андрей Герасимович

Рождение ребёнка
05.11.1881 ст.

Сын: Никифоров Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Герасимович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1883 ст.

Сын: Никифоров Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Герасимович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1885 ст.

Дочь: Ежова (Никифорова) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Герасимович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1887 ст.

Сын: Никифоров Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Герасимович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1891 ст.

Сын: Никифоров Мирон Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Герасимович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1893 ст.

Дочь: Никифорова Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Герасимович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1896 ст.

Сын: Никифоров Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Герасимович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1898 ст.

Сын: Никифоров Фома Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Герасимович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1903 ст.

Сын: Никифоров Марк Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Герасимович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

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