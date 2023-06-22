Никифоров Пётр Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1883 ст.
Бракосочетание
11.01.1904 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1907 ст.
Дочь: Никифорова Анна Петровна
Мать ребёнка: Никифорова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
18.08.1912 ст.
Мать ребёнка: Никифорова Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно