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Никифоров Пётр Андреевич

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

13.01.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1883 ст.

Отец: Никифоров Андрей Герасимович

Мать: Никифорова (Ильюшенко) Мария Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
11.01.1904 ст.

Жена: Никифорова Пелагея Васильевна

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1907 ст.

Дочь: Никифорова Анна Петровна

Мать ребёнка: Никифорова Пелагея Васильевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1912 ст.

Сын: Никифоров Иван Петрович

Мать ребёнка: Никифорова Пелагея Васильевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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