Никифорова Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.04.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1904 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1907 ст.
Дочь: Никифорова Анна Петровна
Отец ребёнка: Никифоров Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
18.08.1912 ст.
Отец ребёнка: Никифоров Пётр Андреевич
Смерть
Неизвестно