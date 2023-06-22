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Никифорова Пелагея Васильевна

Место рождения

Лобосово, Сутоцкая волость, Себежский уезд

Дата рождения

29.04.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобосово, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Бракосочетание
11.01.1904 ст.

Муж: Никифоров Пётр Андреевич

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1907 ст.

Дочь: Никифорова Анна Петровна

Отец ребёнка: Никифоров Пётр Андреевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1912 ст.

Сын: Никифоров Иван Петрович

Отец ребёнка: Никифоров Пётр Андреевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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