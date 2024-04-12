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Ежова Ирина Григорьевна

Место рождения

Хишнево, Сутоцкая волость, Себежский уезд

Дата рождения

15.04.1863 ст.

Дата смерти

27.10.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хишнево, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1890 ст.

Сын: Ежов Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Ежов Фёдор Максимович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1892 ст.

Дочь: Ежова Христиния Фёдоровна

Отец ребёнка: Ежов Фёдор Максимович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1893 ст.

Дочь: Ежова Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Ежов Фёдор Максимович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1898 ст.

Сын: Ежов Савелий Фёдорович

Отец ребёнка: Ежов Фёдор Максимович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1900 ст.

Дочь: Ежова Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Ежов Фёдор Максимович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ежов Фёдор Максимович

Смерть
27.10.1905 ст.
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
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