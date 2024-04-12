Ежова Ирина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.04.1863 ст.
Дата смерти27.10.1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1863 ст.
Рождение ребёнка
12.02.1890 ст.
Сын: Ежов Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Ежов Фёдор Максимович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1892 ст.
Дочь: Ежова Христиния Фёдоровна
Отец ребёнка: Ежов Фёдор Максимович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1893 ст.
Дочь: Ежова Евгения Фёдоровна
Отец ребёнка: Ежов Фёдор Максимович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1898 ст.
Отец ребёнка: Ежов Фёдор Максимович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1900 ст.
Дочь: Ежова Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Ежов Фёдор Максимович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.1905 ст.
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд