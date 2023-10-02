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Ежов Савелий Фёдорович

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

02.09.1898 ст.

Дата смерти

16.02.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1898 ст.

Отец: Ежов Фёдор Максимович

Мать: Ежова Ирина Григорьевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежова Ульяна Яковлевна

Смерть
16.02.1963
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
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