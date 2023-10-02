Ежов Савелий Фёдорович
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения02.09.1898 ст.
Дата смерти16.02.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1898 ст.
Отец: Ежов Фёдор Максимович
Мать: Ежова Ирина Григорьевна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ежова Ульяна Яковлевна
Смерть
16.02.1963
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд