Акулина Григорьева
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Григорий Михайлов
Мать: Степанида Гаврилова
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ирина Осипова
Отец ребёнка: Осип Федоров
Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Федоров
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Смерть
Неизвестно