Акулина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Григорьева

Акулина Григорьева

avatar

Место рождения

Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Григорий Михайлов

Мать: Степанида Гаврилова

Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ирина Осипова

Отец ребёнка: Осип Федоров

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Федоров

ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close