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Григорий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Михаил Карпов

Мать: Дарья Калинина

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1731

Сын: Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Степанида Гаврилова

Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1737

Сын: Федор Григорьев

Мать ребёнка: Степанида Гаврилова

Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1744

Сын: Тихон Григорьев

Мать ребёнка: Степанида Гаврилова

Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1746

Сын: Пахом Григорьев

Мать ребёнка: Степанида Гаврилова

Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Акулина Григорьева

Мать ребёнка: Степанида Гаврилова

Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1750

Сын: Антон Григорьев

Мать ребёнка: Степанида Гаврилова

Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Гаврилова

ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Смерть
1759
Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
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