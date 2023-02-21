Григорий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Михаил Карпов
Мать: Дарья Калинина
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Степанида Гаврилова
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Федор Григорьев
Мать ребёнка: Степанида Гаврилова
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1744
Сын: Тихон Григорьев
Мать ребёнка: Степанида Гаврилова
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1746
Сын: Пахом Григорьев
Мать ребёнка: Степанида Гаврилова
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Акулина Григорьева
Мать ребёнка: Степанида Гаврилова
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1750
Сын: Антон Григорьев
Мать ребёнка: Степанида Гаврилова
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Гаврилова
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Смерть
1759
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому