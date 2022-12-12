Степанида Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1731
Сын: Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Федор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1744
Сын: Тихон Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1746
Сын: Пахом Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Акулина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1750
Сын: Антон Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Михайлов
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Смерть
Неизвестно