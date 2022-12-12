Степанида Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида Гаврилова

Степанида Гаврилова

avatar

Место рождения

Коточижовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Коточижовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1731

Сын: Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1737

Сын: Федор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1744

Сын: Тихон Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1746

Сын: Пахом Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Акулина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1750

Сын: Антон Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Михайлов

ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close