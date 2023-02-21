Михаил Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

1726

Пол

Мужской

Отец

1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1681 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Карп Архипов

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.2 д. 989 РС 1745 Ефремовский уезд
Рождение ребёнка
1704

Сын: Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Дарья Калинина

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1705

Сын: Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Дарья Калинина

Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1716

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Дарья Калинина

Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Калинина

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
1726
Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2 д. 989 РС 1745 Ефремовский уезд
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