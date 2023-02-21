Михаил Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смерти1726
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Карп Архипов
РГАДА ф.350 оп.2 д. 989 РС 1745 Ефремовский уезд
Рождение ребёнка
1704
Сын: Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Дарья Калинина
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Михаил Михайлов
Мать ребёнка: Дарья Калинина
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1716
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Дарья Калинина
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Калинина
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
1726
РГАДА ф.350 оп.2 д. 989 РС 1745 Ефремовский уезд