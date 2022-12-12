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Осип Федоров

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Место рождения

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Федор Васильев

Мать: Акулина Федорова

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ирина Осипова

Мать ребёнка: Акулина Григорьева

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Григорьева

ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Смерть
Неизвестно
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