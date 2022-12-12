Осип Федоров
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Федор Васильев
Мать: Акулина Федорова
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ирина Осипова
Мать ребёнка: Акулина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Григорьева
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Смерть
Неизвестно