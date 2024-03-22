Скарюкин Скорюкин Митрофан Кириллович
Место рождения
Дата рождения?.05.1892
Дата смерти08.09.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1892
Рождение ребёнка
07.08.1922
Сын: Скорюкин Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Скорюкина Антонина Даниловна
Холодное, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1925
Сын: Скарюкин Александр Митрофанович
Мать ребёнка: Скорюкина Антонина Даниловна
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
После 1928
Сын: Скарюкин Геннадий Митрофанович
Мать ребёнка: Скорюкина Антонина Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1930
Бийск
Юрисконсульт ""Молживотноводсоюза",", г. Бийск. Арестован 8.03.1930. Осужден Коллегией ОГПУ 8.09.1930 по ст. 58-11 УК к ВМН. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 24.05.1989.