Скарюкин Скорюкин Митрофан Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скарюкин Скорюкин Митрофан Кириллович

Место рождения

Чурики, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

?.05.1892

Дата смерти

08.09.1930

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1892

Отец: Скарюкин Кирилл Тимофеевич

Мать: Кулакова Матрена Егоровна

Чурики, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.08.1922

Сын: Скорюкин Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Скорюкина Антонина Даниловна

Холодное, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Скарюкин Александр Митрофанович

Мать ребёнка: Скорюкина Антонина Даниловна

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
После 1928

Сын: Скарюкин Геннадий Митрофанович

Мать ребёнка: Скорюкина Антонина Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скорюкина Антонина Даниловна

Смерть
08.09.1930
Бийск
Юрисконсульт ""Молживотноводсоюза",", г. Бийск. Арестован 8.03.1930. Осужден Коллегией ОГПУ 8.09.1930 по ст. 58-11 УК к ВМН. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 24.05.1989.
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