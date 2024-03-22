Скарюкин Александр Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкарюкин Александр Митрофанович

Скарюкин Александр Митрофанович

Место рождения

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Скарюкин Скорюкин Митрофан Кириллович

Мать: Скорюкина Антонина Даниловна

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Скарюкин Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Скарюкина Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скарюкина Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Скарюкин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Скарюкина Екатерина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скарюкина Екатерина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close