Скарюкин Александр Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
1950
Сын: Скарюкин Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Скарюкина Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скарюкина Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Скарюкин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Скарюкина Екатерина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно