Скарюкина Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиОколо 2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1950
Сын: Скарюкин Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Скарюкин Александр Митрофанович
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скарюкин Александр Митрофанович
Рождение ребёнка
1957
Сын: Скарюкин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Скарюкин Александр Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2007