Скарюкина Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скарюкина Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Около 2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Скарюкин Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Скарюкин Александр Митрофанович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скарюкин Александр Митрофанович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Скарюкин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Скарюкин Александр Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скарюкин Александр Митрофанович

Смерть
Около 2007
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