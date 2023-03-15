Скорюкина (Зорина) Антонина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорюкина (Зорина) Антонина Даниловна

Место рождения

Вятская губерния

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Зорин Даниил Григорьевич

Мать: не указана

Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1922

Сын: Скорюкин Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Скарюкин Скорюкин Митрофан Кириллович

Холодное, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Скарюкин Александр Митрофанович

Отец ребёнка: Скарюкин Скорюкин Митрофан Кириллович

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
После 1928

Сын: Скарюкин Геннадий Митрофанович

Отец ребёнка: Скарюкин Скорюкин Митрофан Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скарюкин Скорюкин Митрофан Кириллович

Смерть
Неизвестно
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