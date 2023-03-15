Скорюкина (Зорина) Антонина Даниловна
Место рожденияВятская губерния
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Зорин Даниил Григорьевич
Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1922
Сын: Скорюкин Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Скарюкин Скорюкин Митрофан Кириллович
Холодное, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1925
Сын: Скарюкин Александр Митрофанович
Отец ребёнка: Скарюкин Скорюкин Митрофан Кириллович
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
После 1928
Сын: Скарюкин Геннадий Митрофанович
Отец ребёнка: Скарюкин Скорюкин Митрофан Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно