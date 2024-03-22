Скорюкин Василий Митрофанович
Место рождения
Дата рождения07.08.1922
Дата смерти02.11.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1922
Рождение ребёнка
13.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скорюкина Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скорюкина Александра Тимофеевна
Дорогина Заимка
Работа или профессия
1959
директор школы №8 в селе Медведск Черепановского района.
Скорюкин Василий Митрофанович Родился в 1922 году. Участник Великой Отечественной войны. Лейтенант, награждён боевыми орденами и медалями. Учитель начальных классов. В период с 1959 по 1962 год работа... Показать все
Смерть
02.11.1971