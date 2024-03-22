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Скорюкин Василий Митрофанович

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Место рождения

Холодное, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

07.08.1922

Дата смерти

02.11.1971

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1922

Отец: Скарюкин Скорюкин Митрофан Кириллович

Мать: Скорюкина Антонина Даниловна

Холодное, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скорюкина Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скорюкина Александра Тимофеевна

Дорогина Заимка
Работа или профессия
1959
директор школы №8 в селе Медведск Черепановского района.
Скорюкин Василий Митрофанович Родился в 1922 году. Участник Великой Отечественной войны. Лейтенант, награждён боевыми орденами и медалями. Учитель начальных классов. В период с 1959 по 1962 год работа... Показать все
Смерть
02.11.1971
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