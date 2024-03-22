Скарюкин Кирилл Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Скарюкин Скорюкин Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
?.05.1892
Сын: Скарюкин Скорюкин Митрофан Кириллович
Мать ребёнка: Кулакова Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Скарюкин Фёдор Кириллович
Мать ребёнка: Кулакова Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
14.03.1910
Дочь: Грива Качалова Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Кулакова Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Скорюкин Леонид Кириллович
Мать ребёнка: Кулакова Матрена Егоровна
Смерть
Неизвестно