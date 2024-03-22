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Скарюкин Кирилл Тимофеевич

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Место рождения

Чурики, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Скарюкин Скорюкин Тимофей Иванов

Мать: не указана

Чурики, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.05.1892

Сын: Скарюкин Скорюкин Митрофан Кириллович

Мать ребёнка: Кулакова Матрена Егоровна

Чурики, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Скарюкин Фёдор Кириллович

Мать ребёнка: Кулакова Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
14.03.1910

Дочь: Грива Качалова Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Кулакова Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Скорюкин Леонид Кириллович

Мать ребёнка: Кулакова Матрена Егоровна

Смерть
Неизвестно
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