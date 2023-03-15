Скарюкин Фёдор Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скарюкин Фёдор Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

23.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Скарюкин Кирилл Тимофеевич

Мать: Кулакова Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Скарюкин Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Скарюкина Маримьяна Федоровна

Холодное, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Скарюкин Кузьма Фёдорович

Мать ребёнка: Скарюкина Маримьяна Федоровна

Холодное, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
07.01.1942
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Сузунский РВК Новосибирской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скарюкина Маримьяна Федоровна

Смерть
23.03.1943
Пропал без вести
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