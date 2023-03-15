Скарюкин Фёдор Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти23.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1922
Сын: Скарюкин Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Скарюкина Маримьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Скарюкин Кузьма Фёдорович
Мать ребёнка: Скарюкина Маримьяна Федоровна
Военная служба
07.01.1942
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Сузунский РВК Новосибирской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1943
Пропал без вести