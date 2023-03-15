Грива Качалова (Скарюкина) Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрива Качалова (Скарюкина) Евдокия Кирилловна

Грива Качалова (Скарюкина) Евдокия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1910

Дата смерти

09.04.1983

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1943 г.р.

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910

Отец: Скарюкин Кирилл Тимофеевич

Мать: Кулакова Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
28.11.1928

Дочь: Кудрявцева Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Грива Федор

Russia
Рождение ребёнка
10.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Качалов Иван Петрович

Рождение ребёнка
29.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Качалов Иван Петрович

Рождение ребёнка
07.04.1943

Сын: Качалов Василий Иванович

Отец ребёнка: Качалов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качалов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грива Федор

Смерть
09.04.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close