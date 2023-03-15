Грива Качалова (Скарюкина) Евдокия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1910
Дата смерти09.04.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910
Рождение ребёнка
28.11.1928
Дочь: Кудрявцева Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Грива Федор
Russia
Рождение ребёнка
10.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Качалов Иван Петрович
Рождение ребёнка
29.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Качалов Иван Петрович
Рождение ребёнка
07.04.1943
Отец ребёнка: Качалов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грива Федор
Смерть
09.04.1983