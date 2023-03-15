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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Скарюкин Скорюкин Митрофан Кириллович

Отец ребёнка: Скарюкин Кирилл Тимофеевич

Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Скарюкин Фёдор Кириллович

Отец ребёнка: Скарюкин Кирилл Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.03.1910

Дочь: Грива Качалова Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Скарюкин Кирилл Тимофеевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Скорюкин Леонид Кириллович

Отец ребёнка: Скарюкин Кирилл Тимофеевич

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