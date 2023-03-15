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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Скарюкин Скорюкин Митрофан Кириллович
Отец ребёнка: Скарюкин Кирилл Тимофеевич
Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1902
Сын: Скарюкин Фёдор Кириллович
Отец ребёнка: Скарюкин Кирилл Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.03.1910
Дочь: Грива Качалова Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Скарюкин Кирилл Тимофеевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Скорюкин Леонид Кириллович
Отец ребёнка: Скарюкин Кирилл Тимофеевич