Сороколетова (Бродецкая) Лима (Рахиль) Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сороколетова (Бродецкая) Лима (Рахиль) Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1904 ст.

Дата смерти

15.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1904 ст.

Отец: Бродецкий Иосиф Моисеевич

Мать: Бродецкая Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
?.12.1926

Дочь: Копылова Анна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

г.Кременчуг, Украинская ССР
Рождение ребёнка
15.06.1928

Сын: Сороколетов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сороколетов Иван Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.06.1928

Сын: Сороколетов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сороколетов Иван Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.07.1931

Дочь: Юрьева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Сороколетов Иван Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.10.1933

Дочь: Андриевская Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Сороколетов Иван Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.08.1939

Сын: Сороколетов Игорь Иванович

Отец ребёнка: Сороколетов Иван Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сороколетов Иван Андреевич

Смерть
15.09.1986
Москва, город федерального значения Москва
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