Сороколетова (Бродецкая) Лима (Рахиль) Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1904 ст.
Дата смерти15.09.1986
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1904 ст.
Рождение ребёнка
?.12.1926
Дочь: Копылова Анна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
г.Кременчуг, Украинская ССР
Рождение ребёнка
15.06.1928
Сын: Сороколетов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Сороколетов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
15.06.1928
Сын: Сороколетов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Сороколетов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.07.1931
Дочь: Юрьева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Сороколетов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
27.10.1933
Дочь: Андриевская Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Сороколетов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
24.08.1939
Сын: Сороколетов Игорь Иванович
Отец ребёнка: Сороколетов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1986