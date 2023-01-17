Бродецкая (Вишневецкая) Мария (Марьем Сося) Иосифовна
Место рожденияг. Лодзь. Царство Польское.
Дата рождения1869 ст.
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Лодзь. Царство Польское.
Бракосочетание
1885
г. Кременчуг Полтавской губернии.
Рождение ребёнка
01.12.1904 ст.
Дочь: Сороколетова Лима Иосифовна
Отец ребёнка: Бродецкий Иосиф Моисеевич
Смерть
1947
Москва, город федерального значения Москва