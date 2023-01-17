Бродецкая (Вишневецкая) Мария (Марьем Сося) Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродецкая (Вишневецкая) Мария (Марьем Сося) Иосифовна

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Место рождения

г. Лодзь. Царство Польское.

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Лодзь. Царство Польское.
Бракосочетание
1885

Муж: Бродецкий Иосиф Моисеевич

г. Кременчуг Полтавской губернии.
Рождение ребёнка
01.12.1904 ст.

Дочь: Сороколетова Лима Иосифовна

Отец ребёнка: Бродецкий Иосиф Моисеевич

Смерть
1947
Москва, город федерального значения Москва
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