Бродецкий Иосиф (Иось Мошков) Моисеевич
Место рожденияг. Бердичев Киевской губернии
Дата рождения1857
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Бердичев Киевской губернии
г. Кременчуг Полтавской губернии.
Бракосочетание
1885
г. Кременчуг Полтавской губернии.
Бракосочетание
С 1885
Жена: не указана
г. Кременчуг Полтавской губернии.
Рождение ребёнка
1899
Сын: Бродецкий Маеор Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1904 ст.
Дочь: Сороколетова Лима Иосифовна
Мать ребёнка: Бродецкая Мария Иосифовна
Смерть
1919