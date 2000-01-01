Бродецкий Иосиф (Иось Мошков) Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродецкий Иосиф (Иось Мошков) Моисеевич

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Место рождения

г. Бердичев Киевской губернии

Дата рождения

1857

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Бердичев Киевской губернии
г. Кременчуг Полтавской губернии.
Бракосочетание
1885

Жена: Бродецкая Мария Иосифовна

г. Кременчуг Полтавской губернии.
Бракосочетание
С 1885

Жена: не указана

г. Кременчуг Полтавской губернии.
Рождение ребёнка
1899

Сын: Бродецкий Маеор Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1904 ст.

Дочь: Сороколетова Лима Иосифовна

Мать ребёнка: Бродецкая Мария Иосифовна

Смерть
1919
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