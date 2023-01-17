Сороколетов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти10.07.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
село Коноваловка Урицкой волости Петропавловского уезда Акмолинской губернии
Рождение ребёнка
15.06.1928
Сын: Сороколетов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Сороколетова Лима Иосифовна
Рождение ребёнка
15.06.1928
Сын: Сороколетов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Сороколетова Лима Иосифовна
Рождение ребёнка
01.07.1931
Дочь: Юрьева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Сороколетова Лима Иосифовна
Рождение ребёнка
27.10.1933
Дочь: Андриевская Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Сороколетова Лима Иосифовна
Рождение ребёнка
24.08.1939
Сын: Сороколетов Игорь Иванович
Мать ребёнка: Сороколетова Лима Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1941
заболел при сооружении противотанковых укреплений, на подступах к Москве