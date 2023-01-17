Сороколетов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСороколетов Иван Андреевич

Сороколетов Иван Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

10.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

село Коноваловка Урицкой волости Петропавловского уезда Акмолинской губернии
Рождение ребёнка
15.06.1928

Сын: Сороколетов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Сороколетова Лима Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.06.1928

Сын: Сороколетов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Сороколетова Лима Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.07.1931

Дочь: Юрьева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Сороколетова Лима Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.10.1933

Дочь: Андриевская Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Сороколетова Лима Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.08.1939

Сын: Сороколетов Игорь Иванович

Мать ребёнка: Сороколетова Лима Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сороколетова Лима Иосифовна

Смерть
10.07.1941
Москва, город федерального значения Москва
заболел при сооружении противотанковых укреплений, на подступах к Москве
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close