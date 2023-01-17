Устинова (Лебедева) Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения15.09.1904
Дата смерти09.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1904
Отец: Лебедев Федор Екимович
Мать: Лебедева Елизавета
Рождение ребёнка
1924
Сын: Устинов Георгий Яковлевна
Отец ребёнка: Устинов Яков Павлович
гр - не точный. Старший брат
Рождение ребёнка
1925
Сын: Устинов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Устинов Яков Павлович
Рождение ребёнка
26.11.1927
Дочь: Устинова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Устинов Яков Павлович
Рождение ребёнка
05.09.1939
Дочь: Богатырева Таисия Яковлевна
Отец ребёнка: Устинов Яков Павлович
Смерть
09.10.1990
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область