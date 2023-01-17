Устинова (Лебедева) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова (Лебедева) Анастасия Федоровна

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Место рождения

Думчево, Залесовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.09.1904

Дата смерти

09.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1904

Отец: Лебедев Федор Екимович

Мать: Лебедева Елизавета

Думчево, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Устинов Георгий Яковлевна

Отец ребёнка: Устинов Яков Павлович

Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
гр - не точный. Старший брат
Рождение ребёнка
1925

Сын: Устинов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Устинов Яков Павлович

Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.11.1927

Дочь: Устинова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Устинов Яков Павлович

Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.09.1939

Дочь: Богатырева Таисия Яковлевна

Отец ребёнка: Устинов Яков Павлович

Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
09.10.1990
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
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